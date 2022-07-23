السنوسي إسماعيل: هل يقبل الرأي العام استخدام وزير الداخلية كبش فداء لحكومة فاشلة؟

قال المتحدث الرسمي السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري “السنوسي إسماعيل”، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ليس لها برنامج سياسي وليس من اهتماماتها معالجة الأزمة الأمنية.

وأضاف السنوسي إسماعيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المجلس الرئاسي يعمل وكأنه وسيط في خضم المشهد المعقد وخريطة السلاح في ليبيا كلها ولاسيما في العاصمة طرابلس”.

وتابع:” حكومة في اليونان استقالت بالكامل جراء سقوط متظاهر بخطأ شرطي قنصه برصاصة مطاطية في رأسه فمات”.

ولفت إلى أن حكومة في بريطانيا استقالت بسبب مخالفة إجراءات الكورونا في حفلة محدودة قي مقر حكومي”.

وتساءل:” هل يمكن أن يتقبل الرأي العام استخدام وزير الداخلية كبش فداء لحكومة فاشلة منتهية الولاية وإقالته، ومن ثم تنصل الرئاسي ورئيس الحكومة من المسئولية السياسية؟”.