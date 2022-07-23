الهلال الأحمر: إخلاء أكثر من 117 عائلة حتى الآن من منطقة مشروع الموز

قالت الناطقة باسم الهلال الأحمر الليبي ” حنان السعيطي” إن فرق الإسعاف والطوارئ بفرع طرابلس لازالت مستمرة بالاستجابة لعملية إخلاء العائلات العالقة في أماكن النزاع،

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لها ، أضافت فيها أنه بعد أن تم الاتفاق مع أطراف النزاع لفترة هدنة استطاع من خلالها فريق الاستجابة بإخلاء أكثر من ” 117 ” عائلة حتى الآن من منطقة مشروع الموز.

كما أكدت أن استقبال البلاغات لازال مستمرا من قبل العائلات العالقة.

وفي السياق ذاته ، قال رئيس لجنة الطوارئ بوزارة الصحة مصطفى كريمة، إنهم تمكنوا بعد التوقف النسبي لإطلاق النار الجمعة من نقل الجرحى والمصابين، جراء اشتباكات طرابلس، و نقل الجرحى كان من المصحات الخاصة الواقعة في مناطق الاشتباك إلى المستشفيات العامة لاستكمال العلاج.

وأضاف كريمة في تصريحات صحفية أن: الحالات التي نقلت إصابتها ما بين الحرجة والمتوسطة وسيتم الإعلان عن الإحصائيات النهائية الساعات القادمة بعد تجميع كامل المعلومات.

كما تابع قائلًا: “فتحنا خط تواصل مع فرق الهلال الأحمر لتقديم المساعدات الإنسانية للعائلات العالقة بمناطق الاشتباك والتي ترفض مغادرة مساكنها، وغرفة الطوارئ تعمل بكامل طاقتها الخدمية ومستشفياتنا على جهوزية تامة لاستقبال الجرحى والمصابين” وفق تعبيره.