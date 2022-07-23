قشوط: اشتباكات طرابلس جاءت لإعادة رسم خارطة النفوذ داخل العاصمة

قال المحلل السياسي “محمد قشوط”، إن الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس كان ظاهرها الخلاف بين المليشيات.

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة العين الإخبارية ، قال فيها: إن استمرار الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي يكشف أن هناك قرارا اتخذ لإنهاء دور “أيوب بوراس” وعصابته لإعادة رسم خارطة النفوذ داخل العاصمة. وفقآ لتصريحاته.

كما تابع قشوط، إن بوراس يعتبر ضلعاً من أضلاع الثلاثة المسلحة لعائلة الدبيبة داخل طرابلس إلى جانب مليشيات غنيوة، ومليشيات ما تعرف بحماية الدستور، ولو تم القضاء عليه ونظرنا للخريطة لوجدنا أن هذه الأضلاع فصلت عن بعضها ليسهل التحرك ضدها فيما بعد . وفقآ لتعبيره.

مضيفآ أن الحرب القائمة ستزيد الضغط على حكومة الدبيبة منتهية الولاية، بعدما بدأ الخناق يلف حكومة الدبيبة بتقليص نفوذها ذاتيا، وفقآ لقوله.