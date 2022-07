ليبيا – علقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز على بيان البعثة الأممية بشأن التقارير التي تفيد بحدوث إصابات في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس. وليامز أعربت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، عن غضبها إزاء أعمال العنف التي اندلعت في طرابلس والتي تسببت بمصرع العديد من الناس وإصابة العديد بمن فيهم نساءً وأطفال كانوا حاضرين في حفلة عرس. وأكدت على أن الاستخدام العشوائي للسلاح في منطقة سكنية مكتظة بالسكان دون توفير الحماية للمدنيين يعد خرقاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي وجريمة يعاقب عليها القانون. وشددت على ضرورة أن يتوقف هذا القتال وحماية المدنيين ومحاسبة الجناة.

The post ويليامز عن اشتباكات طرابلس: يجب أن يتوقف هذا القتال وحماية المدنيين ومحاسبة الجناة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية