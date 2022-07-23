عميد طرابلس: سيتم اليوم حصر الأضرار بالمناطق التي وقعت بها الاشتباكات

قال عميد بلدية طرابلس المركزي “إبراهيم الخليفي” ً: بأنه سيتم اليوم حصر الأضرار بالمناطق التي وقعت بها الإشتباكات من قبل اللجنة .

وأضاف الخليفي في تصريحات صحفية قائلآ: قام اليوم مختار محلة زاوية الدهماني بحصر الأضرار التي وقعت في محلة زاوية الدهماني،

متابعآ، قمنا بفتح الطريق مؤقتاً، كما أن هناك عريضة وقعت من قبل أهالي المنطقة لتحويل المبنى الذي تعرض للضرر إلى مكتبة مثل السابق “مكتبة قومية”.

وشهدت العاصمة طرابلس منذ أول أمس الخميس ، اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي. وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة العالقين في موقع الاشتباكات