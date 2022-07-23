مؤسسة النفط: زيادة الإنتاج 290 ألف برميل مقارنة بمعدلاته قبل الاستئناف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها وشركاتها حققوا ارتفاعًا نسبيًا في حجم الإنتاج النفطي، حيث بلغ الإنتاج الحالي 860 ألف برميل في اليوم، بينما كان الإنتاج الطبيعي ما قبل إعادة فتح الحقول 560 ألف برميل يوميا.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تسعى جاهدةً لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليون ومئتي ألف برميل يوميا خلال أسبوعين.

وفي 15 يوليو الجاري أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية بعد تغيير مجلس إدارة المؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله واستبداله بفرحات بن قدارة.