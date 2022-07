ليبيا – علق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على ما يجري في طربلس بشأن الاشتباكات التي تشهدها المدينة.

الشيباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه لا قيمة ولا معنى لجميع الاجسام التشريعية والتنفيذية والعسكرية التي تتفرج على مايدور في العاصمة ولا تحرك ساكناً.

