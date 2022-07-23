اقعيم يبحث مع قيادات الداخلية في بنغازي ملفات الكهرباء والوقود والغاز

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ناقشت قيادات وزارة الداخلية في بنغازي أمس الجمعة برئاسة الوكيل فرج اقعيم عدد من القضايا الحساسة التي تُؤثر على المواطن بشكلٍ مُباشر وتطرح ملفات الوقُود والكهرباء والغاز وذلك بحضُور مُدراء الإدارات ومديريات الأمن بالمنطقة الشرقية والجنوب شرقية وعدد من رؤساء الأقسام والأجهزة الأمنية بالإضافة إلى لفيفٍ من كبار الضُباط والمُستشارين بديوان الوزارة في بنغازي ..

وناقش قعيم مع الحضور عدد من الملفات أبرزها نتائج تأمين محطات الوقود وملف الهجرة والتسوّل.

كما ناقش مشكلة بيع أسطوانات الغاز خارج المُوزّعين بالمُستودعات الرسمية، مما يعد وإستغلال حاجة المواطن من ضعاف النفُوس.

كما تم التركيز على ملف المطلُوبين للعدالة لدى النيابات العامة ومراكز الشُرطة.

على أن يتم القبض عليهم بمُساندة الأجهزة الأمنية وقوة فرض القانون.

مايؤكد ضرورة أتمام الخطط التي وضعت بهذا الشأن علي اكمل وجة.

وبدوره شدّد اقعيم على رجال الداخلية بضرورة إحترام المواطنين وتقديم يد العون لهم وتسهيل إجراءاتهم.

داعيًا لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وردع الخارجين عن القانون ، بما يصُبّ في مصلحة الوطن والمُواطن .