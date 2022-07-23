عميد بلدية طرابلس: اللجنة ستقوم اليوم بحصر الأضرار التي وقعت في مناطق الاشتباكات

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أكد عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي إن حصر الأضرار بالمناطق التي وقعت بها الإشتباكات سيتم اليوم السبت من قبل اللجنة المكلفة بذلك .

وأوضح الخليفي في تصريحات صحفية أن مختار محلة زاوية الدهماني سيقوم أيضا بحصر الأضرار التي وقعت في محلة زاوية الدهماني،

ونوه إلى أن الطريق فتحت بشكل مؤقت وأن هناك عريضة وقعت من قبل أهالي المنطقة.

مطالبين فيها بتحويل المبنى الذي تعرض للضرر إلى مكتبة مثل السابق مكتبة قومية .

وشهدت العاصمة طرابلس قبل يومين اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي.

وأسفرت عن سقوط قتلى والجرحى ، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

واستخدمت، في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي استخدام الأسلحة المتوسطة وسط الأحياء السكنية وإغلاق الطرقات.

وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة العالقين في موقع الاشتباكات.