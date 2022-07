الأمين لـ الرئاسي وحكومة الوحدة: أي مستوى من الازدراء لشعبكم وصلتم ؟

ليبيا – علق القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا على الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس، بالقول: “ليلة كاملة حتى الصباح وشعب العاصمة يتابع دوي القصف وعزف الرصاص، ومجلسها الرئاسي ومجلس الدولة والحكومة خارج نطاق التغطية، ولا صوت ولا صورة لهم على قنوات رسمية تبلغ الشعب بما يحدث وماذا يفعلون”.

الأمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: “أي مستوى من الازدراء لشعبكم وصلتم، وبأي مسؤولية ومسؤولين تتصفون؟ شكرًا لمواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع الحبيب حديثه: “نسأل الله السلامة للمواطنين واللطف بهم من هذا الترويع والعبث، ونسأل الله القيامة للمسؤولين من عجزهم وفشلهم وصمتهم الذي هم فيه غارقون”.

