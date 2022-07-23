بارتفاع نسبي بلغ 860 ألف برميل.. مؤسسة النفط تؤكد سيعها للعودة إلى المعدلات الطبيعية

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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في منشور لها عبر صفحتها على الفيسبوك تحقيق ارتفاع نسبي حجم الإنتاج النفطي.

وأوضحت أن الإنتاج الحالي بلغ 860 ألف برميل يوميا بينما كان الإنتاج الطبيعي ما قبل إعادة فتح الحقول 560 ألف برميل يوميا.

ولفتت إلى أنها تسعى جاهدةً لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة 1,2 مليون برميل يوميا خلال أسبوعين.

وكانت المؤسسة قد أعلنت استئناف إنتاج النفط الخام وفتح الآبار من الحقول التابعة لشركة الواحة بمعدل 70 ألف برميل يوميا.

جاء ذلك، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن الصادرات الأسبوع الماضي.

وإعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن أن إنتاج الخام استؤنف في عدة حقول.

وقالت المؤسسة، إن إنتاج النفط وفتح الآبار استؤنف بالحقول التابعة لشركة الواحة، بمعدل 70 ألف برميل يوميا.

وبمعدل ضخ حوالي 2000 برميل بالساعة.

وأكدت أنه ستجري زيادة الإنتاج تدريجيًا إلى حين الوصول إلى معدلات الإنتاج الطبيعية.