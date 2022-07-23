وزارة الصحة: اشتباكات طرابلس خلفت 16 قتيلا و52 جريحا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن اشتباكات العاصمة طرابلس خلفت 16 قتيلا و52 جريحا.

وبينت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عبر مكتبها الإعلامي أن الاشتباكات التي وقعت يومي الخميس والجمعة في طرابلس وعين زارة خلفت 16 قتيل و52 جريح إصاباتهم متفاوتة.

وأكدت وزارة الصحة أن جميع الجرحى يتلقّون العناية الطبية داخل مستشفيات القطاع العام بمدينة طرابلس (مستشفى معيتيقة، مستشفى الهضبة الخضراء، مستشفى أبوسليم، مستشفى طرابلس الجامعي، مستشفى طرابلس المركزي).