اعتدال حالة الطقس في أغلب مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا خصوصًا فيما يتعلق بدرجات الحرارة التي تتراوح على مناطق الشمال بين 31 و35 درجة مئوية، وبين 35 و39 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز، أن البحر ملائم نسبيًا للاصطياف على السواحل الغربية بينما يكون غير ملائم على السواحل الشرقية بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج عليه، داعيًا المصطافين أخذ الحيطة والحذر.

وتكون السماء صافية في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

بينما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – مراده تكون السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكوُّن شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على الخليج ومرتفعات الجبل الأخضر.

والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.

في حين تكون السماء في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.

أما في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.