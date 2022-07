الروياتي: اجتماع قيادات مصراتة الأمنية والعسكرية أكد على عدم استخدام القوة والسلاح تجاه أي طرف

ليبيا – قال الناطق السابق باسم عمليات البنيان المرصوص أحمد الروياتي إن اجتماع المجلس البلدي مصراتة وما تم التعبير عنه بـ”قياداتها الأمنية والعسكرية” أكد في بيانه الختامي الذي عقده لتدارس تطورات الأوضاع العامة في ليبيا على عدم استخدام القوة والسلاح من قبل أي جهة أو فرد تجاه الطرف الأخر.

الروياتي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لفت إلى أن الاجتماع أكد على حق الجميع في ممارسة السياسة سلميا في المدينة.

