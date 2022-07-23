وزارة الصحة تعلن أن اشتباكات طرابلس خلفت 16 قتيلا 52 جريحا

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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في منشور لها عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم السبت أن اشتباكات العاصمة طرابلس خلفت 16 قتيلا و52 جريحا.

وقالت الوزارة إن الاشتباكات التي وقعت يومي الخميس والجمعة في طرابلس وعين زارة خلفت 16 قتيل و52 جريح إصاباتهم متفاوتة.

وأوضحت أن جميع الجرحى يتلقّون العناية الطبية داخل مستشفيات القطاع العام بمدينة طرابلس.

وذكرت أن الجرحى موزعين على مستشفى معيتيقة، مستشفى الهضبة الخضراء، مستشفى أبوسليم، مستشفى طرابلس الجامعي، مستشفى طرابلس المركزي .

وشهدت العاصمة طرابلسق يومي الخميس والجمعة اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي.

وأسفرت عن سقوط قتلى والجرحى ، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

واستخدمت، في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي استخدام الأسلحة المتوسطة وسط الأحياء السكنية وإغلاق الطرقات.

وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة العالقين في موقع الاشتباكات.