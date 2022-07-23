بويصير: القذافي لم يوظف مالنا في هزيمة الفقر

شن محمد بويصير المحلل السياسي الليبي المقيم في أمريكا هجوماً على الزعيم الراحل معمر القذافي متهماً إياه بعدم توظيف أموال ليبيا في هزيمة الفقر وتحقيق حياة كريمة لمواطنيها

وقام “بويصير” بإعادة نشر مقطع فيديو مقتطع من سياق خطاب قديم للقذافي كان يدعو فيه إلى تأسيس جيش أممي لمحاربة الأمبريالية الأمريكية، كي يكيل الاتهامات للقذافي وتبذيره للأموال على ذلك الجيش الذي “لم ينشأ أصلاً” وعدم توجيهها لعمل بنية تحتية في البلاد.

وكتب بويصير الذي يمتهن “المقاولات” على حسابه بالفيسبوك: “من فضلك، حاول بموضوعية وبدون أي روح عدائية، أن تكتشف مصلحة ليبيا والليبيين فى هذا الكلام، كما حاول ان تضعه على ميزان الممكن والمستحيل ..

ألم يكن من الافضل أن توجه الأموال التى انفقت على ذلك الجيش لعمل بنية تحتية فى البلاد، من مجارى وكهرباء وتوصيلات مياه وطرق، ورفع مستوى التعليم والصحة” وفق تعبيره.

وتابع قائلًا: “الم نكن نحتاج إلى مزيد من المستشفيات والمدارس.. ألم يكن أجدى أن يوظف مالنا فى هزيمة الفقر وتحقيق الحياه الكريمة لشعبنا فى ليبيا” على حد تعبيره.