وصول الفـوج الأول من الحجاج لمطار مصراتة

وصل اليوم السبت الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام إلى مطار مصراتة الدولي، وفق ما ذ كرت مصادر مراقبة المواصلات في سرت ومطار مصراتة الدولي.

وأوضحت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الحجاج من المنطقة الوسطى بمن فيهم حجاج بلديات سرت وهرواة.

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