وصول الفـوج الأول من الحجاج لمطار مصراتة

وصل اليوم السبت الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام إلى مطار مصراتة الدولي، وفق ما ذ كرت مصادر مراقبة المواصلات في سرت ومطار مصراتة الدولي.
وأوضحت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الحجاج من المنطقة الوسطى بمن فيهم حجاج بلديات سرت وهرواة.
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مغادرة أول فوج من حجاج ليبيا مكة المكرمة إلى المدينة المكرمة
ويوم السبت الماضي، أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم السبت، مغادرة أول فوج من حجاج ليبيا مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، بعد أن أتمّوا مناسكهم بطواف الوداع.
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