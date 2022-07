الزادمة يلتقي مجموعة من أمهات الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد ببلدية سبها

ليبيا – التقى نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان سالم الزادمة أمس الخميس بمجموعة من أمهات الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد ببلدية سبها بمقر ديوان رئاسة الوزراء بالمدينة.

الزادمة أكد خلال اللقاء اهتمام الحكومة الليبية بهذه الشريحة التي تعاني من سوء الخدمات الطبية ونقص الإمكانيات عبر وضع خطة متكاملة لإنهاء معاناة مرضى التوحد، وتوفير الدعم المالي واللوجستي للمراكز المعنية، والعمل على استقطاب متخصصين وخبراء في هذا المجال.

