حمزة: سياسة الدبيبة “ضحك على الدقون” واستخفاف بعقول المواطنين

وصف أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سياسة عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية بـ”الضحك على الدقون” والاستخفاف بعُقول المواطنين، مؤكدًا أنها لا تُجدي نفعًا.

وقال حمزة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” بدلاً من إيقاف وزير الداخلية بحكومتك خالد مازن والتضحية به في أمر لا يملك منه شيئا، كان يستوجب أن يُقدم استقالته والتحقيق معه حيال فشله الذريع والمحُلوظ في الملف الأمني والعسكري.

وأضاف حمزة:” دعم التشكيلات المسلحة من الخزينة العامة بعشرات الملايين من أجل كسب ودها، على حساب تقويتها حتي ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وتخرج علينا وكأن بك برئ، رئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت”.

واستطرد:” من تاريخ توليك لإدارة شؤون البلاد، أما التضحية بالآخرين مقابل امتصاص غضب الشارع فهذا دجل وتدليس لن نقبل به، وتتحمل المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما ارتكب من انتهاكات بحق المدنيين، الرئيس يتحمل مسؤولية المرؤوس طبقاً للقانون، فما بالك برئيس يدعم هذه التشكيلات المسلحة”.