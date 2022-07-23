الصلابي: الشعوب التي تعيش تحت الأنظمة الاستبدادية.. أخلاقها فاسدة

قال علي الصلابي، القيادي الليبي بتنظيم الإخوان المسلمين، إن “تيه بني إسرائيل هو أحد عقوبات الله تعالى لهم على مخالفة أمره وأمر نبيه ورسوله موسى عليه السلام، وإن بني إسرائيل مع إيمانهم بالله عز وجل في ذلك الوقت، وكان فيهم نبي من أولي العزم موسى عليه السلام، إلا أنهم لما تخلفوا عن أمرٍ من أوامر الله (هو الجهاد ضد الجبابرة في فلسطين) ونصائح نبيهم، عاقبهم الله بالتيه والضياع أربعين سنة في صحراء سيناء”.

أضاف في مقال بموقع ما يعرف “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، أن “الشعوب التي تعيش تحت الأنظمة الاستبدادية وحكم الدكتاتورية، تعجز عن حمل الرسالة والقيم الإنسانية الرفيعة، والدعوة إليها، والجهاد في سبيلها، والمتمثلة في دعوة الأنبياء والمرسلين إلى وحدانية الله والإيمان به وطاعته وتبليغ رسالته في كل مكان” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا أن “إصلاح الشعوب بعد فسادها بالظلم والاستبداد إنما يكون بإنشاء جيل جديد يجمع بين حرية الفطرة واستقلالها وعزتها وبين معرفة القيم النبيلة والفضائل الكريمة والعمل بها، وقد كان يقوم بهذه الأعمال العظيمة بتربية الأجيال في العصور السالفة الأنبياء والمرسلين، وإن ما يقوم بها بعد ختم النبوة ورثة الأنبياء الجامعون بين العلم بسنن الله في الاجتماع وبين البصيرة والصدق والإخلاص في حب الإصلاح، وإيثاره على جميع الأهواء والشهوات، ومن يضلل الله فما له من هادي”.

وقال إن الدرس العميق من قصة التيه القديمة يتكرر في وقتنا الحاضر، فنحن نرى الشعوب التي تنشأ في ظل الاستبداد، وتُساس بالظلم والاستعباد والقهر، تفسُدُ أخلاقها وتَذل نفوسها، ويذهب بأسها وتضرب عليهم الذلة والمسكنة، وتألف الخضوع، وتأنس بالمهانة والخنوع، وإذا طال عليها أمد الظلم كما حدث لبعض شعوبنا في القرن العشرين في ظل الأنظمة الاستبدادية، تصير هذه الأخلاق موروثة ومكتسبة حتى تكون كالغرائز الفطرية والطبائع الخٌلقية إذا أُخرج صاحبها من بيئتها، ورفعت عن عنقه نيرها، فإنك تراه ينزع بطبعه إليها، ويحنُّ إلى الاستبداد وإلى الظلم والذل، وينفلت من قيم الحرية والمساواة والكرامة، وإذا أتيحت له فرصة في إذلال من ساعده على التخلص من أغلال تلك الأنظمة الفاسدة أذاقه سوء العذاب، ولا يتورع عن الكذب والتشويه، ولا التهم الباطلة التي يَعلم هو أكثر من غيره ببهتانه، وفق قوله.