رويترز: اشتباكات عند الطريق الساحلي المؤدي إلى طرابلس

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن شهود عيان باندلاع اشتباكات في محيط مدينة مصراتة عند الطريق الساحلي المؤدي إلى العاصمة طرابلس.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عبر مكتبها الإعلامي أن الاشتباكات التي وقعت يومي الخميس والجمعة في طرابلس وعين زارة خلفت 16 قتيل و52 جريح إصاباتهم متفاوتة.

من جانبها أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تلقت تقارير تفيد بحدوث إصابات في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين في طرابلس معربة عن شعرورها بقلق بالغ إزاء هذه التطورات.

وطالبت اليعثة الأممية بالتحقيق في الأحداث وأيضاً بتحقيق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم وأكدت أن أي فعل يعرض أرواح المدنيين للخطر غير مقبول.