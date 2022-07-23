«الصحة»: 16 قتيلا في اشتباكات طرابلس وعين زارة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سقوط 16 قتيلا نتيجة الاشتباكات التي وقعت يومي الخميس والجمعة في طرابلس وعين زارة.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم السبت إلى أن عدد المصابين نتيجة الاشتباكات وصل إلى 52 جريحا، موضحة أن الإصابات متفاوتة بين الخفيفة والخطيرة.

ونوهت بان جميع الجرحى يتلقّون العناية الطبية داخل مستشفيات القطاع العام بمدينة طرابلس، وهي: مستشفى معيتيقة، ومستشفى الهضبة الخضراء، ومستشفى أبوسليم، ومستشفى طرابلس الجامعي، ومستشفى طرابلس المركزي.