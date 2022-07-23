اشتباكات طرابلس تتسبب بقوع أضرار جسيمة بالشبكة الكهربائية في عين زارة

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وقوع أضرار جسيمة في شبكة الكهرباء بمنطقة عين زارة جراء الاشتباكات المسلحة التي حدثت، صباح الجمعة.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن الأضرار لحقت بالموصلات الهوائية، ما أدى إلى توقف دائرة النقل الرئيسية “جهد 220 ك ف” رقم 2 الرابطة بين محطة بئر الأسطى ميلاد ومحطة عين زارة.

ولفتت الشركة إلى أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح تلك الأضرار.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي أسفرت عن سقوط قتلى، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

واستخدمت في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، حيث جرى تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر استخدام الأسلحة المتوسطة وسط الأحياء السكنية وإغلاق الطرقات في الفرناج.

وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة الذين حوصروا في موقع الاشتباكات.

واندلعت الاشتباكات لقيام جهاز الحرس الرئاسي باعتقال القيادي بجهاز الردع عصام هروس، والذي جاء ردا- بحسب المصادر- على اعتقال أحد عناصرها.