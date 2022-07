معيتيق: ملف المرتزقة والمختطفين والانتهاكات بخصوص المدنيين من أهم الملفات الشائكة أمام المسار العسكري

ليبيا – أكد رئيس مفوضية المجتمع المدني رمضان معيتيق أنه منذ انطلاق المسار العسكري في البلاد، لم يحدث أي تقدم باستثناء وقف إطلاق النار، ولم تشهد البلاد إزالة حقيقية لخطوط الاشتباكات، أو إخراج المرتزقة أو وضع آلية لإخراج القوات الأجنبية، أو إيجاد حل لملف تبادل الأسرى، أو حتى فرض هيبة وسيادة الدولة الليبية.

معيتيق وفي حديث إلى التلفزيون “العربي” رأى أن المؤسسة العسكرية ما زالت بعيدة جدًا عن الطموحات التي يسعى إليها الليبيون، كما أنها بعيدة عن فرض واقع حقيقي.

وأضاف: “إن الإشادة الأممية جاءت لأن الاجتماعات عقدت على أراضٍ ليبية، وفيها نوع من كسر الجمود، وأن البعثة الأممية اتخذت هذه اللقاءات نموذجًا للسياسيين الذين فشلوا في القاهرة وتونس وفي جنيف في الوصول إلى اتفاق نهائي”.

معيتيق لفت إلى أن الملف العسكري لا يختلف عن السياسي، وأن هناك العديد من الملفات الشائكة أهمها ملف المرتزقة والقوات الأجنبية وملف المختطفين والانتهاكات بخصوص المدنيين.

