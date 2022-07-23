الناطقة باسم الهلال الأحمر: فرقنا تمكنت من إخلاء 117 عائلة من مواقع اشتباكات طرابلس

أخبار ليبيا 24

قالت مديرة مكتب الإعلام والناطقة باسم جمعية الهلال الأحمر، حنان السعيطي، إن فرق الهلال الأحمر تمكنت من إخلاء 117 عائلة من مواقع الاشتباكات المسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت السعيطي لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أنه تم التواصل والتنسيق مع كافة الأطراف لتوفير ممر أمن، للتعامل مع كافة البلاغات من العائلات في مناطق الاشتباكات وخصوصاً مشروع الموز.

وأضافت السعيطي، أن المصابين والوفيات يعمل جهاز الإسعاف والطوارئ، على نقلهم إلى المستشفيات.