الصغير: انهيار برنامج مستفيد بتغيير «صنيعة الشيطان» هو ما يقلق أمريكا

اعتبر حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، انهيار برنامج «مستفيد» الذي طرحه السفير الأمريكي لدى ليبيا لإدارة أموال النفط الليبي، بأنها أصبح يسبب قلقا للإدارة الأمريكية.

وقال «الصغير»، في منشور له عبر فسبوك، «انهيار برنامج «مستفيد» بتغيير صنيعة الشيطان هو ما يقلق الادارة الامريكية»، متابعا، «كان هدف البرنامج احتكار النفوذ على الملف الليبي من خلال السيطرة على قنوات و اليات صرف عائدات النفط».

واضاف «الإدارة الأمريكية تذكرت بأن هناك قضاء في ليبيا وهم من دافع عن استمرار السراج رغم عشرات الاحكام القضائية ضده».

واختتم وكيل وزارة الخارجية الأسبق، قائلا «الإدارة الأمريكية أسقط في أيديها بعد أن سوقت عبر أبوابها بأن روسيا وراء إغلاق النفط وهو ما ثبت عدم صحته».