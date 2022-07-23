سفير هولندا: ندعم دعوات الحل السلمي المستدام في ليبيا

أكد سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ، دعمه للدعوات إلى حل سلمي ومستدام في ليبيا من خلال الانتخابات والحوار والمساءلة.

وأعرب سفير هولندا لدى ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” عن حزنه إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

وأضاف سفير هولندا “نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف المسلح الذي يؤثر على المدنيين في طرابلس وخارجها”.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عبر مكتبها الإعلامي أن الاشتباكات التي وقعت يومي الخميس والجمعة في طرابلس وعين زارة خلفت 16 قتيل و52 جريح إصاباتهم متفاوتة.