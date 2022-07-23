تراجع الدولار بالسوق الموازية مستهل تعاملات الأسبوع

سجل سعر صرف الدولار تراجعًا مقداره قرشان خلال تعاملات اليوم السبت في السوق الموازية، حيث سجلت العملة الأميركية 5.09 دينار، مقابل 5.11 دينارأول من أمس الخميس.

وهبط سعر صرف اليورو بمقدار قرش واحد مسجلًا 5.21 دينار من 5.22 دينار، فيما حافظ الجنيه الإسترليني على سعر 6.06 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.30 دينار، والدينار التونسي على 1.68 دينار ليبي، وبقي سعر كسر الذهب عيار 18 عند 207 دنانير.