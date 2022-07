بريطانيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس

ليبيا – دانت بريطانيا عبر سفارتها لدى ليبيا بشدة أعمال العنف الأخيرة في طرابلس،معربةً عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس التي سقط على إثرها ضحايا مدنيين.

بريطانيا طالبت في تغريدة نشرتها عبر حساب سفارتها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالعودة الهادئة إلى الحوار السياسي.

ودعت بريطانيا قادة ليبيا بتنحية الخلافات جانبا والاتفاق على أساس دستوري للانتخابات.

