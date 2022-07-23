سفارة إيطاليا تدعو قادة ليبيا إلى الحوار والسلام

دعت سفارة إيطاليا لدى ليبيا جميع القادة في ليبيا إلى الحفاظ على الحوار والسلام والتعاون معًا على مسار شامل نحو المصالحة الوطنية والانتخابات.

وقالت سفارة إيطاليا لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” تعليقا على اشتباكات العاصمة طرابلس “على ليبيا ألا تعود إلى الساعات اليائسة من ماضيها القريب”.

وأعربت السفارة الإيطالية عن خالص تعازيها لأسر ضحايا الاشتباكات الأخيرة في طرابلس ، مؤكدة أنها تشعر بالقلق من احتمال تصاعد التوترات المسلحة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عبر مكتبها الإعلامي أن الاشتباكات التي وقعت يومي الخميس والجمعة في طرابلس وعين زارة خلفت 16 قتيل و52 جريح إصاباتهم متفاوتة.