اشتباكات بين «العمليات المشتركة» ومجموعة مسلحة بقيادة أبوسنينة وأرجوبة

اتهمت قوة العمليات المشتركة مجموعة تابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا بالاعتداء المسلح عليها اليوم السبت، في منطقة زريق بمصراتة.

وقالت «العمليات المشتركة» في بيان اليوم إن المجموعة التي وصفتها بـ«الخارجة عن القانون» يقودها كل من عبدالله أبوسنينة وعبدالباسط أرجوبة، موضحة أن المجموعة استوقفت دوريات للعمليات للمشتركة على الطريق الساحلي، وفتحت النيران عليها مما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر القوة.

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العمليات المشتركة: فرار المجموعة المسلحة التابعة لحكومة باشاغا بين المزارع

وأضاف البيان أنه جرى التعامل مع الطرف الآخر وإخلاء المكان، «فيما لاذت المجموعة المسلحة بالفرار بين المزارع».

واعتبرت «العمليات المشتركة» أن هذه الأفعال التي وصفتها بـ«الاستفزازية» «هدفها واضح ولا يمكن الصمت عنها كونها تأتي في وقت حرج، ومسعى عديد الأطراف إلى إدخال المدينة في نار الفتنة»، محملة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والنائب العام «المسؤولية الكاملة». وشددت على أنها «ستتعامل بكل قوة وحزم لمنع تكرار مثل هذه الأفعال الإجرامية».