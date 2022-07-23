بينهم 6 مدنيين.. 16 قتيلا جراء الاشتباكات في طرابلس

العنوان-طرابلس

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، إن الحصيلة النهائية للقتلى جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، منذ ليل الخميس، بلغت 16 قتيلًا منهم 6 مدنيين.

وأشار علي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إلى تسجيل إصابة 34 شخصًا، إضافة إلى تنفيذ أفراد الجهاز 41 عملية إخلاء لجرحى وقتلى.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي أسفرت عن سقوط قتلى، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

واستخدمت في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، حيث جرى تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر استخدام الأسلحة المتوسطة وسط الأحياء السكنية وإغلاق الطرقات في الفرناج.

وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة الذين حوصروا في موقع الاشتباكات.

واندلعت الاشتباكات لقيام جهاز الحرس الرئاسي باعتقال القيادي بجهاز الردع عصام هروس، والذي جاء ردا- بحسب المصادر- على اعتقال أحد عناصرها.