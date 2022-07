ليبيا – قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي ، محمد السلاك، إن اللقاء بين القادة العسكريين ليس مجرد فرصة وحسب، بل فرصة ذهبية سانحة أكثر من أي وقت مضى.

السلاك وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أوضح أن زيارة الفريق أول عبدالرزاق الناظوري إلى طرابلس وهبوطه السلس في مطار معيتيقة، خطوة هامة نحو اكتمال توحيد المؤسسة العسكرية تترك انعكاساتها الإيجابية على المشهد العام.

ورأى أن اللقاء والتنسيق بين القيادات العسكرية يضع الأطراف السياسية المتنازعة في موقف بالغ الحرج أمام الشعب، خاصة أن الملف العسكري كان من أعقد الملفات.

السلاك لفت إلى أن العسكريين أثبتوا قدرتهم على تجاوز الخلافات، والتغلب على الصعاب وردم الهوة العميقة، التي خلفتها النزاعات السابقة في وقت قياسي لم يتوقعه أحد، وعليه فإن هذا المسار يعول عليه في إحداث انفراجة كبيرة في الأزمة.

The post السلاك: التنسيق بين القيادات العسكرية يضع الأطراف السياسية المتنازعة في موقف بالغ الحرج أمام الشعب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية