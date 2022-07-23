السفارة الإيطالية تعرب عن “خالص تعازيها” لأسر ضحايا اشتباكات طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعربت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، عن “خالص تعازيها” لأسر ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس في وقت متأخر من يوم الخميس والتي امتدت حتى الجمعة.

كما أعربت السفارة تغريدتين منفصلتين عبر تويتر عن شعورها بالقلق من احتمال تصاعد التوترات المسلحة.

ودعت السفارة جميع القادة الليبيين إلى الحفاظ على الحوار والسلام والتعاون معا على مسار شامل نحو المصالحة الوطنية والانتخابات.

وشهدت العاصمة طرابلس يومي الخميس والجمعة اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي، مما أسفر عن سقوط قتلى والجرحى.

واستخدمت، في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي استخدام الأسلحة المتوسطة وسط الأحياء السكنية وإغلاق الطرقات.

وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة العالقين في موقع الاشتباكات.