السراري: الليبيون قاموا بأكبر عملية نصب في التاريخ ضد أنفسهم 

اعتبرت الإعلامية هدى السراري، مديرة قناة “218” سابقاً، أن الشعب الليبي بكافة فئاته أثبت أنه وقع في أكبر عملية نصب قام بها ضد نفسه، مشيرة إلى حالة الاقتتال الدائرة منذ نحو عقد من الزمان والتي آخرها ما شهدته العاصمة من اشتباكات مسلحة خلال اليومين الماضيين.

وقالت «السراري»، في تغريدة لها عبر تويتر، «‏احنا الليبيين اثبتنا اننا ضحية اكبر عملية نصب في التاريخ قمنا بها نحن على انفسنا .. شاطرين احني في الشغل ضد انفسنا».

‏وتشير «السراري» إلى الخلافات المستمرة التي تورطت فيها بعض فئات الشعب نفسه، و أنتجها الحقد والكراهية التي ولدت خلال العقود الماضية، والتي نمت وترعرعت في ظل المصالح الضيقة للبعض، لتصبح البلاد مرتعا للتدخل الأجنبي في شؤونها.