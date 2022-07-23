وليامز تعلن تفاصيل مشاركتها في اجتماع سداسي بشأن ليبيا في اسطنبول

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز تفاصيل مشاركتها في اجتماع بمدينة اسطنبول التركية بحضور مسؤولون كبار من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبينت وليامز في تغريدة لها بموقع تويتر أنها قدمت خلال اجتماع الخميس إحاطة للمجموعة بشأن المستجدات في ليبيا منذ اللقاء الذي جمع رئيسي مجلسي النواب والدولة في أواخر يوليو في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأكدت وليامز أن حراك الشباب يشكل نداء جليا للطبقة السياسية التي تصدرت بعد 2011 لتجاوز خلافاتهم وإعادة البلاد إلى المسار المؤدي إلى الحكم الرشيد عبر تنظيم انتخابات وطنية في إطار دستوري سليم.

وأشارت وليامز إلى أنه جرى خلال الاجتماع الإشادة باللقاء الأخير الذي جمع كل من رئيس أركان القوات المسلحة بالمنطقة الغربية محمد الحداد ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري في طرابلس مع اللجنة العسكرية المشتركة والتزامهما بدعم وقف إطلاق النار.

ولفتت وليامز إلى أن المشاركين في الاجتماع طالبوا بالتهدئة خصوصا في غربي ليبيا حيث تتصارع المجموعات المسلحة على السلطة وتمارس ضغوطا على الأطراف السياسية.

ولفتت وليامز إلى أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة حماية استقلالية المؤسسات السيادية وحياها بما فيها المؤسسة الوطنية للنفط وذلك لإبعادها عن التجاذبات.