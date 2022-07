الشركسي: لقاء الناظوري والحداد يؤكد نجاح لجنة 5+5 في بناء جسور الثقة

ليببا – قال أحمد الشركسي عضو لجنة الحوار ، إن العسكريين أثبتوا أنهم الأقدر على الاتفاق.

الشركسي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”الروسية،أضاف :” أنه بعد لقاءات طويلة بين لجنة العشرة العسكرية وما صاحبها من إنجازات، ورغم محاولة حكومة الدبيبة منتهية الولاية القفز على إنجازاتها كتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي، توج عمل اللجنة بلقاء لقادة أركان الجيش (عبدالرزاق الناظوري، ومحمد الحداد)”.

ولفت إلى أن اللقاء يؤكد نجاح اللجنة في بناء جسور الثقة بين الأطراف، وليس في خارج البلد بل داخلها.

ورأى أن الأطراف السياسية أو الشخصيات الساعية لتوحيد مؤسسات الدولة مطالبة بدعم القيادات العسكرية من أجل الوصول إلى توحيد المؤسسة العسكرية.

واتفق الشركسي مع ما قالته المصادر العسكرية لـ”سبوتنيك” بأن اللقاء القادم في بنغازي بين القادة العسكريين يمكن أن يتوج بتشكيل قوة عسكرية مشتركة تتحرك للجنوب لحماية الحدود الجنوبية.

