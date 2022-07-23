وزارة الصحة تكشف لـ أخبار ليبيا 24 عن عدد الوفيات والمصابين إثر اشتباكات طرابلس

أخبار ليبيا 24

كشفت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة، وداد أبو النيران، عن عدد الوفيات والمصابين جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، لافتة إلى أن عدد الوفيات بلغ 16 حالة، في حين تسببت الاشتباكات في إصابة 52 شخصا.

وقالت أبو النيران في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن هذه الحصيلة نتيجة الاشتباكات الدائرة بطرابلس وعين زارة خلال يومي الخميس والجمعة، مشيرة إلى أن الإصابات متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة.

وأوضحت أبو النيران، أنه تم تشكيل غرفة طوارئ مشتركة بين الوزارة والمستشفيات الحكومية، لرصد الحالات وتوفير كافة النواقص والإمكانيات لها.

وأكدت أبو النيران أن الجرحى يتلقون العناية والرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات معيتيقة، ومستشفى الهضبة الخضراء، ومستشفى أبوسليم، ومستشفى طرابلس الجامعي، ومستشفى طرابلس المركزي.