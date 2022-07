اوحيدة: قرار مجلس الدولة بشأن المناصب السيادية رهين بما سيحدث في طرابلس خلال الأيام المقبلة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أنّ مجلس النواب سيتخذ قرار تكليف المناصب السيادية خلال الجلسات المقبلة سواء ردّ مجلس الدولة أم لم يردّ.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع“إرم نيوز“ رأى أنّ التحدي بتنفيذ هذا القرار هو الرهان على حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا فإذا استطاعت السيطرة على طرابلس فإن كل المشاكل المتصلة بهذا الملف ستنتهي ونبدأ بالفعل في إنهاء الأزمة الليبية أما غير ذلك فإن كل القرارات ستبقى حبرا على ورق بما أن العاصمة محكومة من قبل سلطة الأمر الواقع.

وبين أوحيدة أن قرار مجلس الدولة في هذا الشأن رهين بما سيحدث في العاصمة طرابلس خلال الأيام المقبلة، فإذا مالت الكفة لباشاغا فإن المجلس سيسرع باتخاذ قراره لكن إذا بقيت الكفة لصالح عبدالحميد الدبيبة فإنه لن يتخذ قراره.

وأشار أن الرهان أيضا على ما ستقوم به تركيا، وعلى لقاء عقلية صالح وخالد المشري، حيث سيكون هناك لقاء في تركيا وبعد زيارة رئيس البرلمان لتركيا ستكون هناك حلحلة لكل المشاكل، أما إذا كانت هذه الزيارة مجرد قفزة في الهواء فأعتقد أن الأمور ستظل على حالها،على حد قوله.

