فضيحة من العيار الثقيل.. أستاذان جامعيان بجامعة طرابلس يسرقان بحثا علميا

أخبار ليبيا 24

بسبب انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية أثار بحث نشرته مجلة كلية الآداب بجامعة الزاوية الليبية في عددها التاسع والعشرين والموقع من دكتور وأستاذ جامعي بجامعة بطرابلس سخرية وسخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء عنوان الرسالة ومضمونها مطابق تماما لرسالة أعدها ثلاثة باحثين أردنيين هم: د.رامي نجيب حداد، الأستاذ المشارك في قسم التربية الموسيقية بكلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية، ود. إياد عبدالحفيظ محمد، الأستاذ المساعد في قسم العلوم الموسيقية بكلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك الأردنية، ود. عزيز أحمد ماضي، الأستاذ المشارك في قسم العلوم الموسيقية بكلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك أيضا.

للاطلاع على البحث المنشور في مجلة كلية الآداب بجامعة الزاوية اضغط هنا

ونشرت جامعة الزاوية في عددها الصادر في يونيو 2020 بحثا بعنوان “فلسفة التربية الموسيقية عند كل من جان جاك روسو وجون بستالوتزي: دراسة مقارنة” حمل توقيع كل من الدكتور رمضان العجيلي أبودربالة والأستاذ وليد فرج الفاضلي من جامعة طرابلس الليبية.

ويأتي البحث مطابق حرفيا بالعنوان ذاته كانت قد نشرته مجلة “اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس” التابعة للجمعية العلمية لكليات التربية في الجامعات العربية بسوريا، في عددها الثالث والمنشور في 30 سبتمبر 2018م (الصفحات من 205 إلى 227) لثلاثة باحثين أردنيين.

للاطلاع على البحث المنشور في مجلة “اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس” اضغط هنا

وفي نهاية بحث الأكاديميين الأردنيين الثلاثة كانت هناك إشارة من مجلة “اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس” إلى أن البحث وصلها في منتصف شهر مارس من عام 2015م.

ولفتت المجلة إلى أن الموافقة على البحث كانت في 9 يونيو من العام المقدم فيه أي قبل خمس سنوات من نشر البحث المسروق من الباحثين الليبيين.

ومن خلال المقارنة في البحثين نجد أنه ليس هناك اختلافات تذكر في البحثين، كما لوحظ نقل البحث بأخطاء لغوية وإملائية، حيث لم يبذل الباحثان من جامعة طرابلس الليبية أي جهد يذكر في البحث سوى النقل الحرفي، بل وحتى النقل لم يكن متقننا.