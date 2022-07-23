الهلال الأحمر : إخلاء 585 شخصا من مشروع الموز بطرابلس بعد اتفاق الهدنة

قالت الناطقة باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي، حنان السعيطى، أن فرق الاستجابة التابعين للجمعية أخلوا أكثر من 117 عائلة، أي ما يقارب 585 فرد حتى الآن من منطقة مشروع الموز بطرابلس، بعد الاتفاق مع أطراف النزاع بفترة الهدنة.

وأضافت «السعيطي»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن فرق الإسعاف والطوارئ التابعة لفرع طرابلس مستمرة في الاستجابة لعملية إخلاء العائلات العالقة في مناطق النزاع في العاصمة».

واكدت الناطقة باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي، أنه لازال استقبال البلاغات مستمر من العائلات العالقة وعملية الإخلاء متواصلة.

ونشبت اشتباكات مسلحة عنيفة خلال الساعات الماضية في مناطق جزيرة الفرناج وعين زارة ومشروع الموز وزاوية الدهماني بين الردع ومليشيا أيوب أبو راس، وتسببت في مقتل وإصابة العشرات.