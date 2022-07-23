مجلسا النواب الليبي والمالطي يبحثان دور البرلمان في تعزيز الانتقال السلمي للسلطة

التقت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة بوراس رئيس البرلمان المالطي “أنجلو فاروجيا”.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن اللقاء الذي عقد بمقر البرلمان المالطي ركز على أهمية دور مجلس النواب في تعزيز الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة من خلال دوره في دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق عملية شفافة ونزيهة.

وتناول اللقاء عددا من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين في مجالات مختلفة وتنسيق العمل المشترك لمواجهة التحديات في منطقة البحر المتوسط لصالح شعوب المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان المالطي خلال اللقاء على دعمه ورغبته في التعاون مع مجلس النواب الليبي للمساعدة في حل الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا.

وجرى في ختام اللقاء التأكيد على استمرار التعاون وتعزيز دور البرلمانات في مساعدة بلدانهم نحو الاستقرار والتنمية والسلام.

وأشار المكتب الإعلامي لمجلس النواب إلى أن اللقاء يأتي في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون المشترك مع برلمانات الدول الصديقة والعمل على القضايا المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.