ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن فرص التوصل إلى تفاهم بشأن المناصب السيادية تبقى غامضة لأن المدة طالت، وفق قوله.

حويلي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” حول إمكانية تحرك المجلس في المرحلة المقبلة أنها لم تتم مناقشة هذا الأمر في المجلس.

