شركة الكهرباء: بدء صيانة الأضرار الناتجة عن اشتباكات طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الفرق الفنية بدأ في صيانة الأضرار الجسيمة التي لحقت بمكونات الشبكة جراء الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة بمنطقة عين زارة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن فرق الصيانة بالشركة بدأت صباح اليوم السبت بصيانة الأضرار الجسيمة التي لحقت بدائرة النقل الرئيسية جهد 220 ك.ف رقم (2) الرابطة بين محطة بئر الأسطى ميلاد ومحطة عين زاره نتيجة الاشتباكات التي وقعت صباح يوم الجمعة بمنطقة عين زاره.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عبر مكتبها الإعلامي أن الاشتباكات التي وقعت يومي الخميس والجمعة في طرابلس وعين زارة خلفت 16 قتيل و52 جريح إصاباتهم متفاوتة.