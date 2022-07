ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها عن تحقيقها ارتفاعًا نسبيًا في حجم الإنتاج النفطي، حيث بلغ الإنتاج الحالي 860 ألف برميل في اليوم.

الوطنية للنفط نوّهت في بيان لها إلى أن الإنتاج الطبيعي ما قبل إعادة فتح الحقول كان 560 ألف برميل يوميًا.

وأكدت على أنها تسعى جاهدةً لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليون ومئتي ألف برميل يوميا خلال أسبوعين.

