المنفي: بلدية الساحل جزء من مشروع المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، السبت بمدينة طرابلس، وفداً من بلدية الساحل. لبحث الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في البلدية، والخطوات التي يجب اتخاذها لدعم القطاع الصحي والتعليمي والأمني.

وضم الوفد كلا من، عميد البلدية إدريس ونيس، ورئيس المجلس الأعلى لقبائل الدرسة عبدالله الكيش. ورئيس لجنة حكماء بلدية الساحل يوسف بورويس، وبحضور أعضاء المجلس البلدي الساحل. وعدد من أعيان قبيلة الدرسة وذلك وفق بيان للمجلس عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وأكد وفد بلدية الساحل، استمرار دعم المجلس الرئاسي في هدفه نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا. من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

بدوره أوصى المنفي، بضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل البلدية بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة والوزراء التابعين له. مشيراً أن بلدية الساحل وكل بلديات ليبيا جزء من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه لرأب الصدع ولتحقيق السلام والاستقرار الدائم.