عبد العزيز: المجلس الرئاسي لا يمثل “ثورة فبراير”.. وعلى الليبيين والثوار طرد البعثة

قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن ما يقوم به المجلس الرئاسي بأوامر ستيفاني ويليامز أمر مستغرب، معتبراً أن المجلس الرئاسي لا يمثل “ثورة فبراير”.

عبد العزيز قال خلال تصريحات متلفزة، إنه على الليبيين والثوار طرد البعثة الأممية من ليبيا لأن مهمتها تكمن في بقاء خليفة حفتر والفوضى.

وحذر عقلاء وحكماء مصراته مما يخطط لهم، مشدداً على أن ليبيا وفبراير أكبر من هؤلاء جميعاً ويمثلها الشهداء وأسرهم وفبراير لمن صدق وليس لمن سبق بحسب تعبيره.

كما شدد على ضرورة المطالبة باجراء الانتخابات والضغط على حكومة الدبيبة ليشكل خارطة طريق جيدة.

وعلق على قرار تعيين فرحات بن قدارة رئيساً للمؤئسة الوطنية للنفط مشيراً إلى أن “مهتمه واضحة وهي فنية بحته مع العلم أن اللعب الذي كان يحدث في برنامج الوصاية على اموال النفط هذه كارثة سوداء”.