عقيل: أخشى أن تعود إلينا «ستيفاني» بصفة «طبّاخة» الأمين العام في ليبيا

أعرب عز الدين عقيل، السياسي الليبي، عن مخاوفه لعودة ستيفاني ويليامز بصفة جديدة تتبع الأمين العام للأمم المتحدة.

كتب عقيل على فيسبوك: “واضح أن هالعزيّز معاش قادره على فراقنا، حتى تشريدنا فرداً فرداً، السفير الامريكي يستخدم بتغريدة له عبارة توديع لبنت وليامز .. مع دعوه ملحه لتعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا، في اشاره ضمنية على ما يبدو إلى قرب خلاص الليبيين منه” وفق قوله.

وتابع قائلاً: “وإن كان وجود ريتشارد نفسه سيسمم وجود أي مبعوث جديد ويجعل منه مشروعا سياسيا وفنيا فاشلاً، بيد أن أخشى ما أخشاه وهو بغير المستغرب أن نجد لعزيّز نفسها بعد الخلاص منها وقد عادت الينا مرة أخرى تحت صفة (طباخة) الأمين العام في ليبيا ، لتبدأ مرحلتها الأخيرة معنا وهى مرحلة (غلي رؤوسنا) وتحويلها إلى حساء مخصص لإطعام الوحوش”.