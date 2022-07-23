اشتباكات مسلحة في مصراتة والعمليات المشتركة تحذر هذه الأطراف

قالت قوة العمليات المشتركة، التابعة لحكومة الوحدة إن مجموعة مسلحة اعتدت عليها، في منطقة زريق بمصراتة.

وجاء في بيان للقوة إن مجموعة خارجة عن القانون تحت إمرة من عبد الله أبو سنينة وعبد الباسط أرجوبة، استوقفت دوريات للعمليات للمشتركة على الطريق الساحلي، وأطلقت عليها النار مما تسبب في وقوع إصابات، مؤكدة هروب المجموعة بعد مواجهتها.

وأضافت أن ما وقع هو عملية استفزازية، هدفها بث الفتنة في المدينة ولا يمكن السكوت عنها.

ودعت قوة العمليات المشتركة، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والنائب العام بتحمل المسؤولية الكاملة فيما يحصل.