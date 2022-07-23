الحداد يتفقد رفقة وزير الداخلية المُكلف المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة

طرابلس 23 يوليو 2022 (وال)- تفقد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، رفقة وزير الداخلية المُكلف بدر الدين التومي، ورئيس هيئة العمليات العسكرية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية بالوزارة، منطقة عين زارة للوقوف على الاضرار والخسائر الناجمة بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة.

جاءت جولة الحداد التفقدية بعد تكليف القائد الأعلى للجيش الليبي، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ووزير الداخلية المكلف، بالإشراف ومتابعة وقف إطلاق النار في الاشتباكات المسلحة التي دارت في مدينة طرابلس.

والتقي الفريق الحداد خلال جولته بسكان المنطقة لطمأنتهم بمتابعة الدولة ووقوفها معهم، وتوفير أمنهم وحمايتهم، والعمل على عدم تكرار مثل هذه التجاوزات والخروقات الأمنية، داعيا الجميع إلى الوقوف ودعم مؤسسات الدولة، وتصحيح مسارها ومهامها لتقدم خدماتها لجميع الليبيين، وليس لعائلات أو مناطق أو قبائل. (وال)

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